Жители Херсонской области смогут обращаться в органы власти по видеосвязи

Жители Херсонской области со 2 декабря получили возможность обращаться в органы власти по видеосвязи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Мы понимаем, что не всем жителям удобно добираться до приемных, особенно тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах», — объяснил он.

Первые видеоприемы уже состоялись в Геническе, Скадовске и Чаплинке. На консультации люди записывались заранее и высоко оценили новый сервис, назвав его эффективным и удобным.

По словам Сальдо, власти региона будут развивать этот формат общения, чтобы сделать обратную связь с населением максимально доступной и удобной.

Накануне губернатор рассказал, что заселение нового города, построенного на Арабатской стрелке, начнется уже в 2025 году. Название населенному пункту пока не присвоили.