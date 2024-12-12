Сальдо рассказал, когда начнется заселение нового города на Арабатской стрелке

Сальдо: заселение нового города на Арабатской стрелке запланировали на 2025 год

Заселение нового города на Арабатской стрелке планируется начать в 2025 году. Почти все коммуникации уже проложили, рассказал в интервью РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сейчас на Арабатской стрелке прокладываются новые инженерные коммуникации, возводятся очистные сооружения и увеличивается новейшая возможность энергоснабжения. В скором времени удастся приступить к более массовому строительству жилья и инфраструктуры: детсадов, школ, больниц, скверов, парков и спортивных сооружений.

«Для того, чтобы люди начали заселяться в новые дома, осталось совсем немного времени. Спрос очень высокий», — добавил Сальдо.

По его словам, уже идет возведение нескольких кварталов этого направления, в следующем году люди будут жить в новых квартирах.

Арабатская стрелка — это песчаная коса протяженностью около 113 километров и шириной до восьми километров. Ее южная часть относится к Крыму, северная — к Херсонской области.

Председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко ранее заявил, что регион начал готовиться к модернизации коммунальной инфраструктуры.