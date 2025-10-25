Жители Дагестана пожаловались на массовый отказ в выдаче водительских прав

Многим водителям из Дагестана начали отказывать в выдаче удостоверений из-за подозрительных медицинских справок, которые не пробиваются по базе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, из-за фальшивых справок водительские права не смогли получить более 100 человек. Канал отметил, что жители Дагестана проходили у себя дома обычный медосмотр, а печати психиатра и нарколога им ставили без визита.

В итоге в Москве выданные документы не могли пройти проверку из-за неверного числового диапазона. В справках вместо девяти цифр указывали шесть, поэтому система считала их недействительными.

В дагестанских клиниках сообщили, что справки выдавали по правилам, в регионе они принимались без проблем. В Минздраве каналу подтвердили, что часть документов оказались фальшивыми, в итоге более 200 дагестанцев лишились прав после прокурорской проверки.

