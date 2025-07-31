«Стало страшно спать». Жители Отрадного пожаловались на нашествие крыс

Жильцы столичного района Отрадное столкнулись с огромным количеством крыс, которые заполонили их квартиры. О ситуации 360.ru рассказала жительница одного из домов.

«Эта проблема возникла еще в мае прошлого года. Мы стали дома вылавливать крыс, соседи тоже начали жаловаться. А в этом году грызунов стало немерено», — отметила она.

Женщина обращалась в различные инстанции с просьбой решить проблему с крысами, однако везде получила ответ, что мероприятия по дератизации проводятся согласно графику.

«Но этого незаметно, потому что грызунов становится все больше и больше. Они уже начали прогрызать пол в квартире, залезать в шкафы, грызть еду и гадить на одежду. Стало страшно спать в квартире. Они шумят ночами под полом, грызут его. Мы боимся, что нас покусают», — пожаловалась собеседница 360.ru.

Но больше всего женщина переживает за своего годовалого ребенка, ведь квартира практически превратилась в источник антисанитарии. К тому же она беременна и не хочет привозить новорожденного в такую обстановку.

Сейчас жильцы пытаются своими силами справиться с проблемой — с помощью клеевой мышеловки. Однако это не дает каких-либо положительных результатов, и грызуны продолжают размножаться в квартирах.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что крысы и мыши выбирают жилье из-за тепла, еды и мусора. Для предотвращения нашествия надо следить за чистотой на кухне и вовремя выбрасывать отходы.