Жители Аляски поддержали саммит Путина и Трампа

Население Аляски с воодушевлением отреагировало на прошедший саммит с участием президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ирина.

«Люди выражали поддержку, все радовались встрече, высказывались о ней очень хорошо», — сказала она.

Ирина отметила, что сторонники Украины пытались собрать протестную акцию в Анкоридже, но столкнулись с крайне негативной реакцией населения.

«Население не поняло, что они этой акцией хотели сказать. Вопрос, кто их туда привез, там находились на жители Аляски. Анкоридж их не понял. На них смотрели, как на идиотов, обзывали в социальных сетях и не стеснялись», — добавила она

Женщина отметила, что и сама чувствует потепление в американском обществе насчет отношений с Россией.

«Сейчас интересно наблюдать за тем, что происходит. Сподвижники республиканцев смотрят с улыбкой в сторону переговоров. Сторонники демократов же не успевают перестраиваться, видя все новости», — заключила Ирина.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал первые результаты саммита на Аляске.