Без ультиматумов и угроз. Медведев назвал первые результаты саммита на Аляске

Медведев: механизм встреч между Россией и США на высшем уровне восстановлен

Первым результатом саммита на Аляске стало восстановление полноценного механизма встреч России и США на высшем уровне, без угроз и ультиматумов. На это в Telegram-канале обратил внимание зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Восстановлен механизм встреч на высшем уровне между Россией и США. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — написал он.

Медведев отметил, что Владимир Путин подробно изложил Дональду Трампу условия завершения конфликта на Украине. Зампред Совбеза подчеркнул, что глава Белого дома по итогам трехчасового разговора отказался от давления на Россию.

«Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО. Обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах на Киев и Европу», — добавил политик.

Ранее Трамп назвал Россию сверхдержавой и призвал Украину согласиться на прекращение огня.