Жители 80 регионов России стали пить меньше алкоголя

В июне потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

В июне средний показатель по стране опустился до 7,62 литра на душу населения. Годом ранее он составлял 8,01 литра. Рост зафиксировали только в пяти субъектах, а в 80 регионах потребление уменьшилось. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.

Самый заметный результат — у Ненецкого автономного округа: там потребление упало почти на три литра на человека. Пензенская область сократила на 2,5 литра, Кировская — на 2,3, Псковская — на 2,2. Замыкает пятерку Забайкальский край с минус двумя литрами.

В Пермском крае снижение составило 1,95 литра, в Ханты-Мансийском АО — 1,9, в Кузбассе — 1,8. Чувашия, Архангельская и Тамбовская области потеряли по 1,7 литра, Красноярский край — 1,65.

Ранее нарколог негативно высказался об уровне потребления алкоголя в российских регионах.