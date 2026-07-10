Свердловский нарколог Поддубный негативно высказался о высоком уровне потребления алкоголя

Главный нарколог Свердловской области и УрФО Антон Поддубный прокомментировал данные о потреблении алкоголя в российских регионах, опубликованные Росстатом. Средний Урал оказался на 14-м месте в антирейтинге. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Радоваться 14-му месту из почти девяти десятков регионов я не стану. Да, мы не „самые-самые“, но показатель объективно высокий. И это та цифра, над снижением которой нам всем нужно серьезно работать. Высокий уровень потребления алкоголя — это не просто статистика, это вполне конкретные медицинские последствия», — заявил Поддубный.

По словам врача, алкоголь снижает трудоспособность свердловчан и повышает нагрузку на медиков. Пьяные чаще травмируются, у них обостряются хронические заболевания, увеличивается риск инсультов и инфарктов.

Поддубный также раскритиковал СМИ за публикацию непроверенной информации о том, что Свердловская область возглавила рейтинг потребления алкоголя. Он подчеркнул, что быть крепким середняком в таком антирейтинге — сомнительное достижение.

Средний свердловчанин за год выпил 9,98 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт. В 13 регионах этот показатель еще выше.