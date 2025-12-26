Жителей Волоколамска предупредили о задержках автобусов из-за непогоды

Автобусные маршруты в Волоколамском округе задерживаются из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации со ссылкой на «Мострансавто».

«Жителей просят учитывать возможные отклонения от расписания при планировании поездок и заранее закладывать дополнительное время в пути», — заявили власти.

Накануне на столичный регион обрушился циклон, который принес с собой мощный снегопад. В результате выпало до 30% от месячной нормы осадков.

Подмосковье активно борется с последствиями непогоды. На улицы выехала спецтехника для уборки снега.

Жителям рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.