Жителей Урала, Дальнего Востока и Сибири ждут очень сильные морозы

Вильфанд предупредил о морозах до -49 градусов в нескольких регионах России

В ближайшее время в регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири придут сильные морозы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе, значения на 5-8 градусов ниже нормы будут наблюдаться с 16 по 19 января, показатель опустится до 33-36 градусов мороза», — отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что на Таймыре и на севере Красноярского края температура достигнет -42…-49 и -41…-46 градусов соответственно.

Крещенские морозы придут на юг Якутии 18–19 января. Столбики термометров опустятся до -48…-49 градусов, что ниже нормы на 7-9 градусов. На Чукотке и в Магаданской области в ближайшие два дня будет -44…-48 градусов.

Синоптик добавил, что даже на омываемой со всех сторон морем и океаном Камчатке температурные значения будут ниже нормы на 5-9 градусов и составят -35…-39 градусов.

Вильфанд ранее заявил, что февраль в Москве и Подмосковье будет теплым, однако не исключил понижение температуры до -10…-15 градусов.