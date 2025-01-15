Москвичам рассказали о погоде в феврале

Вильфанд: в Москве и области ожидается теплый февраль, но будут и морозы до -15

Синоптики прогнозируют, что февраль в московском регионе будет теплым, но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом прогнозируется, что февраль [в Московском регионе] будет теплым, но будет одно-два понижения до 10-15 градусов ниже 0. Поэтому с зимой еще рано прощаться», — сказал он.

Вильфанд напомнил, что в начале недели в столице и Подмосковье была зимняя погода. В Москве ночные температуры составили от -6 до -8 градусов, а в области столбик термометра опустился до -10 градусов.

Кроме того, синоптик прогнозирует, что ближайшие две ночи в столице и области также будут фиксироваться минусовые температуры. По предварительным расчетам, в конце января сильных морозов не ожидается, но днем будет -1…-3 градусов, а ночью от -3 до -8.

Ранее Вильфанд рассказал, что очень теплая погода сохранится на большей части территории страны до конца января.