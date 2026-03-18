Жителей Центральной России предупредили об активизации слепней

Из-за теплого марта в Центральной России стали появляться кровожадные слепни. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Первых насекомых заметили в Тверской области. Обычно слепни появляются в апреле, но из-за высокой влажности и тепла они вывелись из личинок раньше положенного. Пик активности кровососущих приходится на конец июня — начало июля.

На людей и животных охотятся самки слепней, который используют белки плазмы крови для размножения. Укусы насекомых болезненны, так как они буквально режут кожу колющим хоботком.

«В первые часы на месте появляются покраснение и отек. Затем — зуд и жжение, иногда с кровотечением. У некоторых может возникнуть сильная аллергическая реакция: с головокружением, затрудненным дыханием и отеком Квинке», — напомнили авторы поста.

В редких случаях не исключен летальный исход.

В 19 регионах России также зафиксировали раннюю активность клещей. Около 100 обращений зарегистрировали в стране по поводу укусов переносчиков опасных болезней.