Роспотребнадзор: раннюю активность клещей зафиксировали в 19 регионах России
На фоне необычно теплого марта в России резко возросла активность клещей. Уже зарегистрировано около ста обращений жителей из 19 регионов страны по поводу укусов насекомых-переносчиков серьезных болезней, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Специалисты отмечают, что клещи успешно пережили зиму благодаря большому снежному покрову и начали проявлять активность значительно раньше обычного срока. Особенную опасность представляют инфицированные особи, способные вызвать тяжелые заболевания нервной системы вплоть до инвалидности или смерти.
Эксперты рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: использовать защитные костюмы и специальные репелленты, избегать прогулок в местах повышенной активности клещей и своевременно обращаться за медицинской помощью при обнаружении укуса. Важнейшую роль играет профилактическая вакцинация, которую желательно проводить зимой и ранней весной.