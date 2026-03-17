Роспотребнадзор: раннюю активность клещей зафиксировали в 19 регионах России

На фоне необычно теплого марта в России резко возросла активность клещей. Уже зарегистрировано около ста обращений жителей из 19 регионов страны по поводу укусов насекомых-переносчиков серьезных болезней, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на данные Роспотребнадзора.