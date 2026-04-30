Жителей Тюмени предупредили о переменчивой погоде в первые дни мая

В первые дни мая в Тюмени ожидается переменчивая погода. Об этом сайту nashgorod.ru сообщил метеоролог Илья Винштейн.

Так, 1 и 2 мая пройдут слабые дожди, будет ветер с порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем составит +11…+10 градусов, ночью +4 градусов. В воскресенье, 3 мая, ветреная погода сохранится, но температура воздуха поднимется до +15 градусов. В понедельник, 4 мая, воздух прогреется до +20 градусов, а 5 мая — до +22…+24 градусов.

Аномальное тепло продержится в городе до 10 мая включительно. Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков gismeteo, небольшое похолодание до +14…+13 градусов ожидается после 14 мая, тогда же в город придут дожди.