Жителей Таганрога предупредили о возможной эвакуации

Жителям ряда районов Таганрога в Ростовской области рекомендовали подготовиться к возможной эвакуации. Об этом глава города Светлана Камбулова сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи с сильным ветром зафиксировано повышение уровня воды в Таганрогском заливе. <…> Заблаговременно нужно позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье», — написала она.

По словам главы города, сотрудники управления защиты ЧС обходят жителей Таганрога, чье жилье расположено в неблагоприятной зоне. Также организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье установится опасная погода. В Ростовской области ветер будет дуть со скоростью 27 метров в секунду.