Жителей Ростовской области предупредили о перебоях с телерадиосигналом

На территории Ростовской области с 23 февраля по 1 марта вероятны перебои телерадиосигнала. Предупреждение об этом опубликовала на официальном сайте РТРС.

Отключения связаны сразу с двумя причинами — плановыми работами на радиотелевизионных станциях и солнечной активностью. Длительность пропадания сигнала ожидается до пяти минут.

В ведомстве добавили, что все отключения заранее согласовали с вещательными компаниями. Если погода окажется неблагоприятной для работ, то их могут перенести на другой срок. Также в пресс-службе извинились за доставленные неудобства.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал у 33 операторов связи нарушения при установке технических средств противодействия угрозам. В результате этого по сетям прошел запрещенный трафик. Четверым нарушителям по итогам судебных разбирательств выписали штрафы, по еще шестерым дела до сих пор рассматриваются.