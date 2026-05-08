Жителей Ростова-на-Дону предупредили о затяжных дождях после праздников

Согласно прогнозу, 9 и 10 мая в городе будет ясно и тепло: температура воздуха 9 мая составит +25 градусов, а в День Победы поднимется до +26 градусов, ночью опускаясь до +15 градусов. Ветер в эти дни будет слабым — от 3 до 10 м/с, осадков не ожидается. Самым теплым днем станет 10 мая, когда температура достигнет +27 градусов.

Однако уже 11 мая погода резко изменится: температура снизится до +20 градусов, начнутся дождь и гроза, а количество осадков составит 2,3 мм. Дожди продолжатся 12 и 13 мая, после чего 14 числа наступит короткая пауза. С 15 по 20 мая осадки возобновятся, а их интенсивность будет нарастать: 17 мая ожидается 9,7 мм дождя и гроза, а 19 мая — еще одна гроза с меньшим количеством осадков (4,1 мм). В этот период температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +20…+22 градусов, резких скачков не прогнозируется.