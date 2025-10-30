Жителей Приморского края предупредили о переменчивой погоде на ноябрьские праздники

В предстоящие праздничные выходные погода в Приморском крае будет переменчивой, но без резких ухудшений. Синоптики отмечают чередование небольших осадков и прояснений из-за активного движения атмосферных фронтов. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

В воскресенье в ряде районов ожидаются кратковременные снегопады из-за холодной высотной ложбины. Ночью на севере температура опустится до –1…–8 градусов, а днем на юге будет 0…+9 градусов. В понедельник благодаря гребню антициклона погода наладится: будет безоблачно и без осадков, но ночи станут холоднее на 1–4 градуса.

Во Владивостоке в воскресенье будет ветрено и прохладно, температура составит +1…+7 градусов. В понедельник ветер ослабнет, а дневная температура немного повысится. Самый теплый день ожидается во вторник, когда воздух прогреется до +9…+12 градусов.