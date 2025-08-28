Жителей Подмосковья предупредили об опасных грибах

В лесах Московской области появились смертельно опасные грибы чешуйчатки. Они похожие на опят, сообщил 360.ru миколог кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

По его словам, чешуйчатки — представители рода Pholiota из семейства Строфариевых, так называемые ксилотрофные грибы, питающиеся древесными субстратами.

Некоторые из них, например чешуйчатка обыкновенная, являются паразитами древесных растений и поражают поврежденные или возрастные деревья.

«Чешуйчатки внешне могут показаться схожими с осенними и летними опятами, они растут группами на валеже или пнях. Отличительная черта — наличие хорошо выраженных, крупных чешуек бурого или охряного цвета на поверхности шляпок», — сказал миколог.

Комиссаров добавил: есть данные, что употребление чешуйчаток в пищу способно вызвать повышение температуры, рвоту, головокружение и диарею.

