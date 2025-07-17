Гигантский белый гриб нашли в лесах Наро-Фоминска

В лесах Наро-Фоминского городского округа грибник наткнулся на уникальную находку — белый гриб весом три килограмма, ставший настоящей сенсацией в социальных сетях. Об этом рассказала миколог Анна Гордеева, призвавшая не разглашать точное место обнаружения, чтобы сохранить хрупкую экосистему.

По словам грибника, пожелавшего остаться анонимным, он сначала принял огромную шляпку за пенек.

Этот гриб-переросток (Boletus edulis) — редкое явление, возможное только благодаря уникальным природным условиям. Для такого гиганта нужна нетронутая почва, здоровая многолетняя грибница и идеальный микроклимат.

Событие подчеркивает ценность экологически чистых зон Наро-Фоминского округа, которые находятся под угрозой из-за антропогенного воздействия. Анна Гордеева призвала беречь подобные территории.

Гигантский гриб стал не только сенсацией, но и ярким напоминанием о необходимости сохранения уникальных природных уголков Подмосковья.