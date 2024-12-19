Жителей Подмосковья предупредили о сверкающей по ночам «алмазной пыли» изо льда
Синоптик Тишковец: в Подмосковье выпали ледяные иглы и снежные кристаллы
В Москве и Московской области специалисты зафиксировали редкое атмосферное явление под названием ледяные иглы и снежные кристаллы. Оно возникло на фоне малооблачной погоды и 20-градусных морозов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Атмосферное явление также известно под названиями «алмазная пыль» и «осадки ясного неба».
«Это твердые осадки, выпадающие из высоких перистых облаков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, которые сверкают ночью в свете луны или фонарей», — объяснил эксперт.
Тишковец добавил, что чаще всего «алмазную пыль» можно увидеть в Антарктике и Арктике. В полярных регионах редкое явление держится в течение нескольких дней без перерыва. По словам метеоролога, ледяные иглы не приносят вреда человеку, а в ночное время они образуют красивые «столбы», идущие от фонарей в небо.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал резкие изменения погоды в Москве в конце недели. По его мнению, 19-градусные морозы сменятся оттепелью, вслед за которой в городе опять похолодает.