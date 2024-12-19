Москвичам пообещали оттепель после морозов

Жители Москвы до конца недели столкнутся с тем, что погода будет меняться с необычной быстротой, когда 19-градусные морозы сменятся оттепелью, а затем снова похолодает. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в течение недели погода будет меняться с повышенной скоростью. Он сравнил ситуацию с «ускоренным кином».

Вильфанд добавил, что утром во вторник, 17 декабря, температура в столице была положительная, а потом прошел циклон и отметка термометра опустилась до -7…-8 градусов.

«Похолодание будет продолжаться до первой половины ночи четверга, минимальные температуры будут в районе 15-19 градусов мороза. Затем мы опять попадаем в область потепления», — сказал он.

Температура будет расти до пятницы, причем 20 декабря ожидается «хорошо выраженная оттепель» в районе +1…+3 градусов. В субботу такая погода сохранится, но уже днем в воскресенье температура упадет до -6 градусов.

По словам Вильфанда, погода в столице крайне редко так быстро меняется.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков предупредил, что в ряде российских регионов ожидается усиление погодных аномалий.