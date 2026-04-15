Жителей Подмосковья предупредили о постепенном похолодании

В ближайшие дни температура в Московском регионе будет постепенно опускаться. Об этом ТАСС заявил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, 15 апреля прогнозируется облачная погода, местами с небольшим дождем. Ночью столбики термометров покажут в Москве +5… +7, а в области — +2…+7 градусов.

«В четверг переменная облачность, местами небольшой дождь», — добавила специалист.

Макарова уточнила, что 16 апреля станет самым теплым днем на неделе. Несмотря на небольшие дожди, температура в столице поднимется до +14…+16, в области — до +12…17 градусов. После этого прогнозируется похолодание.

В ночь на 17 апреля температура в мегаполисе упадет до отметки +5 градусов, а в Подмосковье — до +6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что к воскресенью столбики термометров в Москве покажут +6 градусов. Он добавил, что пик похолодания придется на понедельник.