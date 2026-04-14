Синоптик спрогнозировал пик похолодания в Москве

Синоптик Леус: пик похолодания в Москве наступит в понедельник

Температура воздуха в Москве будет постепенно понижаться в течение недели, к воскресенью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Пик похолодания наступит в понедельник, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник воздух прогрелся до +14 градусов при ожидаемых +10, отметил синоптик. В центре столицы прошел сильный дождь.

«В среду столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора циклона, уходящего на запад Черноземья. Местами вновь прошумят небольшие дожди, а температура изменится мало, на три-четыре градуса превысит норму», — уточнил Леус.

В четверг влияние на погоду окажет барический гребень, осадков не ожидается, воздух прогреется до майских +15… +17 градусов. К концу недели циклон понизит температуру до +12 градусов, местами возможны дожди.

Заметно похолодает в воскресенье, отметил Леус. Днем воздух не прогреется выше +8 градусов, возможен мокрый снег.

«Пик похолодания придется на первый день новой недели: в ночь на понедельник в Москве чуть выше нуля, по области местами слабые заморозки, днем +5…+7 градусов и небольшие дожди, местами с мокрым снегом», — уточнил синоптик.

Слабые заморозки возможны и во вторник, но осадки прекратятся, температура поднимется до +8… +10 градусов.