Жителей Омской области предупредили о резком похолодании

Омское отделение Главного управления МЧС России предупреждает население о приближающемся резком понижении температуры воздуха. Прогнозируется, что ночью с 12 по 15 сентября температура может опуститься до минус пяти градусов Цельсия, написал сайт gorod55.ru .

Специалисты обращают особое внимание садоводов и фермеров на потенциальную опасность раннего наступления заморозков. Без должной подготовки урожай овощей и фруктов может серьезно пострадать.

Рекомендуется своевременно принять необходимые меры предосторожности, такие как утепление растений и установка защитных покрытий, чтобы минимизировать ущерб от низких температур.