Жителей Мытищ пригласили на встречу в формате выездной администрации

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации состоится в Мытищах 11 сентября. Горожан ждут в лицее № 34 на улице Мира.

Выездные встречи администрации округа с жителями помогают найти решение для множества вопросов по ЖКХ, благоустройству, ремонту домов и другим темам. Во встречах участвуют профильные специалисты управлений администрации муниципалитета, а также представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Жители смогут задать волнующие вопросы и получить развернутые ответы. Работа выездной администрации начнется в 17:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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