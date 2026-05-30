Жителей Москвы предупредили о небольшом дожде в последнюю ночь весны

Небольшой дождь пройдет в последнюю ночь весны в Москве и в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода останется облачной и прохладной, ночью в столице температура опустится до +4…+6 градусов, а в области — до +1.

По словам синоптиков, днем 31 мая ожидаются дожди, местами грозы. Воздух прогреется до +15… +17 градусов в Москве и до +13…+18 — в Подмосковье.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погода в московском регионе в последнюю неделю соответствует температурным значениям начала октября. Он предупредил жителей и гостей столицы, что в воскресенье прольются кратковременные дожди. По сравнению с 30 мая потеплеет только на несколько градусов.