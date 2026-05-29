Температура в ряде районов столичного региона опустилась до значений октября

Прошедшей ночью температура в отдельных районах столичного региона снизилась до показателей, характерных для октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила +5,2, на Балчуге +6,4, в Строгино +5,1, Тушино и Бутово +4,8. Обычно, так свежо бывает во второй половине сентября», — сказал он.

По словам синоптика, в Московской области самую низкую температуру зафиксировали в Шаховской — +2,9 градуса, в Волоколамске — +3,0, в Солнечногорске и Можайске — +3,8. Такие показатели уже характерны для начала октября.

А в центральных регионах России наиболее низкие температуры, вплоть до заморозков, отметили в Костромской области (Буй: +0,7, Кологрив: +0,2, Шарья: –0,7) и Ярославской области (Борисоглебский: +0,9).

Сегодня в столице пройдут кратковременные дожди. Как отметила синоптик Татьяна Позднякова, температура будет не выше 13 градусов.