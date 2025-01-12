Жителей Ленобласти предупредили о риске обрыва проводов и падения деревьев

Снегопад в Ленинградской области завершится не раньше вечера 12 января. Главная опасность — обледенение линий электропередачи, падение деревьев и гололед. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

«Работа в усиленном режиме идет вторые сутки: энергетики продолжают ремонтные работы в Кингисеппском, Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах», — рассказал губернатор.

Движение общественного транспорта обеспечили на всех региональных и муниципальных дорогах. Управляющие компании и Ленавтодор вывели дополнительные бригады дворников и механизаторов.

Во время неблагоприятных погодных условиях жителям следует воздержаться от поездок без острой необходимости. Следует позаботиться о пожилых родственниках, отметил Дрозденко.

Снегопад обрушился на Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области из-за циклона «Чарли». В аэропорту Пулково второй раз за день ограничили прием и отправку рейсов.