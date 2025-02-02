Снегопад оставил без света 542 населенных пункта Новгородской области

Сильный снегопад накрыл Новгородскую область. Непогода привела к отключению электроснабжения в 542 населенных пунктах, в которых проживает 26 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ и ТЭК во «ВКонтакте».

«По состоянию на 11:00 по местному времени на территории 12 районов отключено 79 высоковольтных линий 6–10 кк. Обесточенные котельные подключили от резервных источников электроэнергии», — отметили в сообщении.

В итоге без света остались жители Новгородского, Батецкого, Старорусского и Парфинского районов. К восстановительным работам привлекли 58 бригад в составе 189 человек. Сроки их завершения не назывались.

Глава ведомства Ирина Николаева добавила, что отключение электроснабжения могло произойти в том числе из-за старых конструкций высоковольтных линий.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 5 февраля.