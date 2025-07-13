Жителей и гостей Турции предупредили о риске солнечного удара из-за аномальной жары

В Турции на предстоящей неделе ожидается сильная жара, метеорологи предупреждают о риске солнечного удара. Об этом сообщил телеканал TRT News .

Температура воздуха превысит сезонную норму почти по всей стране, особенно в юго-восточной Анатолии, где столбики термометров поднимутся до +43…+44 градусов. Жителям, особенно пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями, советуют не выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

В Анкаре ожидается до +38 градусов, в Стамбуле — около +31, в Измире — до +37. Также в столице возможны грозы 15 и 16 июля.

На водных объектах Московской области за сутки случилось 13 происшествий. По данным министерства, девять человек погибли.