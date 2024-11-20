Жителей Белгородской области предупредили о тяжелой зиме

Белгородский губернатор Гладков рассказал о подготовке к зиме без света и газа

Предстоящая зима в Белгородской области станет настоящим испытанием для жителей, которым грозят длительные отключения света и газа. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Полная запись его выступления доступна во «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что в качестве альтернативных источников энергоснабжения и тепла область закупил дополнительные генераторы, а также уже изготовила печки-буржуйки и большое количество дров.

«Мы не можем на 100% предугадать, что будет. Но мы готовы к различным сценариям, и у нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что благодаря проведенной работе по установке систем резервной генерации энергии и водоснабжения удалось избежать серьезных отключений.

Также областные власти приобрели дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы, чтобы сократить число воздушных атак со стороны Украины и эвакуировать пострадавших в труднодоступных районах.

В минувшее воскресенье, 17 ноября, при атаке украинского беспилотника погиб житель села Бирюч Валуйского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон атаковал едущий автомобиль, за рулем которого ехал погибший мужчина. Сопровождавшая его супруга получила ранения, но от медицинской помощи отказалась.

Глава региона подчеркнул, что часть жителей приграничных районов категорически отказались от переезда и даже написали соответствующие заявления.