Житель Волгограда стал 17-миллионным гостем выставки «Россия»

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость. Им стал Егор Морозов из Волгограда, сообщили в пресс-службе выставки.

Мужчина приехал в Москву вместе с женой Ольгой и двумя сыновьями. Организаторы форума подарили семье сертификат на путешествие, которое организует АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую», — рассказал гость.

Ранее выставку «Россия» посетила 16-миллионая гостья — семилетняя жительница столицы Елизавета, сообщили «Известия».

Ранее в рамках форума на ВДНХ состоялась презентация книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений». Создатель произведения — журналист, медиаменеджер и путешественник Александр Жестков.