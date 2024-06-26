Житель Волгограда стал 17-миллионным гостем выставки «Россия»

Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость

Фото: РИА «Новости»

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость. Им стал Егор Морозов из Волгограда, сообщили в пресс-службе выставки.

Мужчина приехал в Москву вместе с женой Ольгой и двумя сыновьями. Организаторы форума подарили семье сертификат на путешествие, которое организует АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую», — рассказал гость.

Ранее выставку «Россия» посетила 16-миллионая гостья — семилетняя жительница столицы Елизавета, сообщили «Известия».

Ранее в рамках форума на ВДНХ состоялась презентация книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений». Создатель произведения — журналист, медиаменеджер и путешественник Александр Жестков.

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