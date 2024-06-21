Презентация книги о Подмосковье пройдет на выставке «Россия» 23 июля

Презентация книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений» пройдет на стенде региона в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 23 июля. Создателем книги является известный журналист, писатель, медиаменеджер и путешественник Александр Жестков.

На презентации он поделится информацией о том, как создавалась книга, а также ответит на вопросы аудитории. В ней представлено более пятидесяти разнообразных маршрутов из столицы в Подмосковье продолжительностью от пары часов до нескольких дней.

Все маршруты проверены и актуальны в любое время года. Кроме того, в книге приведены обзоры основных символов Московской области, истории и секреты художественных промыслов, помогающие понять культурное наследие региона.

Это первый литературно-художественный гид и киногид по Подмосковью. Издание выпущено в рамках авторской серии «Коллекция впечатлений» от Александра Жесткова, посвященной самым популярным достопримечательностям России.

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