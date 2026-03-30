Житель Уфы прошел вазэктомию, но стал отцом в пятый раз

Житель Уфы сделал вазэктомию, но вскоре его жена забеременела в пятый раз, и он подал в суд на клинику. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash .

По информации источника журналистов, сначала клиника предложила клиенту просто вернуть деньги, но мужчину это не устроило.

Он потребовал через суд 5,4 миллиона рублей за моральный ущерб и на воспитание незапланированного ребенка. Однако инстанция постановила выплатить ему всего 100 тысяч.

Адвокат уфимца заявил каналу, что они планируют обжаловать это решение.

Ранее в Нидерландах женщина спустя 30 лет узнала, что родила тройню не от мужа, а от гинеколога, к которому обратилась за лечением бесплодия. Выяснилось, что врач действительно тайно подменил биоматериал. Апелляционный суд постановил, что больница должна выплатить компенсацию.