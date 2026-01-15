В Нидерландах женщина спустя 30 лет узнала, что родила от подменившего сперму гинеколога

В Нидерландах женщина спустя 30 лет узнала, что родила тройню от гинеколога

В Нидерландах женщина, обратившаяся к гинекологу за лечением от бесплодия, родила от него тройню, но узнала об этом лишь спустя 30 лет. Врач без ведома пациентки заменил сперму ее мужа на собственную, сообщило издание NL Times .

Женщина лечилась от бесплодия у гинеколога Яна Вильдшута в больнице Sophie Ziekenhuis в 1985 году. Осенью 1988 года она забеременела, родив тройню.

В 2019 году выяснилось, что врач использовал собственный биоматериал для оплодотворения нескольких женщин. После этого одна из тройняшек сдала ДНК-тест, подтвердивший, что Вильдшут — ее биологический отец.

Женщина обратилась в суд, заявив, что считает себя изнасилованной и использованной гинекологом.

Апелляционный суд признал больницу ответственной за действия своего сотрудника. Женщина и ее дети получат компенсацию, но ее размер пока еще не определен. Его установят позднее.

В 2024 году суд первой инстанции отклонил иск семьи, заявив о пропуске срока исковой давности. Клиника указала на это в Апелляционном суде, но этот довод инстанция признала несостоятельным. Представители больницы уже заявили, что проанализируют судебное решение, а позже определяется, какие юридические действия им предпринять.

