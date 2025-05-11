Житель Уфы через суд добился права купить телевизор за 480 рублей

Житель Уфы выиграл суд с магазином электроники и купил телевизор LG всего за 480 рублей. Эта цена в 100 раз ниже рыночной, сообщил Telegram-канал «Честный Репортаж» .

Разбирательства Азата В. шли с 2023 года. Тогда мужчина увидел выгодное предложение и оформил заказ. Товар ему не привезли, а деньги предложили вернуть. В магазине ответили, что акция больше не действует и телевизоры закончились.

Первое решение суд вынес в пользу покупателя, но магазин смог обжаловать постановление. Апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону продавца. Азат, проконсультировавшись с юристом, обратился в Верховный Суд России.

Высший судебный орган по гражданским делам постановил, что телевизор истцу все же необходимо отдать за уплаченную цену, и вернуло дело в Верховный суд Башкирии. Там его иск полностью удовлетворили.

Ранее покупатели в Дагестане разнесли магазин из-за акции на кроссовки по 99 рублей.