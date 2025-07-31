Житель Северо-Курильска рассказал, что нашел на берегу после цунами

На Парамушире волнами цунами вынесли на берег много необычного

Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова рыбу и разные предметы из прошлого. Об этом РИА «Новости» рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов.

Он нашел изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. По словам Лакомова, скорее всего, его могло унести в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске.

«Время стерло маркировку, поэтому определить сейчас, предмет японского или советского производства, уже невозможно», — отметил он.

Так же он нашел на побережье камбалу, песчанку и много другой рыбы.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение магнитудой 8,8. Власти объявили угрозу цунами.