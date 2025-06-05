Житель Самарской области держал дома маленького медвежонка

Сотрудники уголовного розыска обнаружили в частном доме Волжского района Самарской области маленького медвежонка. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители обратили внимание, что собака, живущая в одном из домов, вела себя странно. Она несколько раз подбегала к входной двери в подвал и лаяла.

Полицейские попросили хозяина дома открыть помещение. Оттуда выбежал медвежонок. Выяснилось, что мужчина подобрал животное на трассе по пути из Башкирии.

Медведя забрали сотрудники Природоохранной прокуратуры. В ближайшее время его отправят в местный зоопарк.

Накануне на трассе в Нижегородской области увидели верблюда, сбежавшего с местной турбазы. Он лавировал между машинами, выбегал на встречную полосу и нарушал ПДД. Оказалось, что животное уже не первый раз принимает попытку побега: сначала испугался газонокосилки и пять дней бродил по окрестностям, а 3 июня бросил загон с невестой из-за шумного трактора.