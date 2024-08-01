Житель Петербурга расстался с 23 миллионами рублей по необычной причине

Петербуржец погасил долг в 23 млн рублей по алиментам ради Китая

Житель Санкт-Петербурга выплатил 23 миллиона рублей задолженности по алиментам, чтобы выехать за границу. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на решение Федеральной службы судебных приставов.

По информации источника, фигурант долго скрывал высокие доходы от приставов, но в итоге сдался и заплатил долг по алиментам в пользу дочери и бывшей супруги.

Причиной стала угроза для его заграничной рабочей поездки в Китай. Должник, как оказалось, занимает солидный пост в коммерческой структуре.

Когда сумма задолженности достигла 23 миллионов рублей, ФССП запретила мужчине покидать территорию страны. Поэтому должник пришел в банк и оплатил весь долг сразу.

Ранее стало известно, что приставы взыскали с жителя Московской области 920 тысяч рублей алиментов.