Руку подростка после травмы на игровом автомате спасли в больнице Подмосковья

Подросток 17 лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с переломом нескольких костей кисти. Он получил травму, когда попытался ударить по груше «силомера», но промахнулся и попал в металлически корпус автомата.

«Диагностика показала открытый перелом двух костей со смещением отломков. На операции мы восстановили правильное анатомическое положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал врач — травматолог-ортопед Александр Нестеренко.

Теперь юношу ждет длительная реабилитация, а когда кисть восстановится, потребуется повторная операция для удаления металлических конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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