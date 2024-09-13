Руку подростка после травмы на игровом автомате спасли в больнице Подмосковья

Подросток 17 лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с переломом нескольких костей кисти. Он получил травму, когда попытался ударить по груше «силомера», но промахнулся и попал в металлически корпус автомата.
«Диагностика показала открытый перелом двух костей со смещением отломков. На операции мы восстановили правильное анатомическое положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал врач — травматолог-ортопед Александр Нестеренко.
Теперь юношу ждет длительная реабилитация, а когда кисть восстановится, потребуется повторная операция для удаления металлических конструкций.