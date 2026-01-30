Житель Нижнего Новгорода подал в суд на ГИБДД за отказ вернуть номера «ЕКХ»

Владелец автомобильных номеров с буквами «ЕКХ» обратился в суд с иском против сотрудников ГУ ОБДД и ГУ МВД Нижнего Новгорода из‑за отказа вернуть госзнак. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника журналистов, номера мужчины были в МРЭО с ноября, но ему отказали в любых действиях с ними из-за «распоряжения сверху». Водитель посоветовался с юристами и подал исковое заявление, первое заседание пройдет в феврале.

Ранее Mash сообщал, что причиной изъятия автомобильных номеров «ЕКХ» из оборота стала угроза компрометации силовых структур. Сотрудники в письменном ответе сослались на «ограничения для предотвращения компрометации информации».

На этой неделе также стало известно, что в России могут дополнить палитру автомобильных номеров двумя новыми цветами — зеленым и бирюзовым. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил выдавать их для электромобилей и беспилотных машин соответственно.