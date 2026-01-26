В России могут появиться зеленые и бирюзовые автомобильные номера

Палитру автомобильных номеров в России могут дополнить двумя цветами — бирюзовым и зеленым. С такой инициативой выступил председатель Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщил телеграм-канал Shot .

Предложение отправили главе правительства Михаилу Мишустину. Шапарин объяснил, что разные цвета номеров используются в ряде стран, в том числе в Белоруссии и Китае.

В настоящее время в России для дипломатических машин используются красные номера, для военного транспорта — черные, для такси — желтые, для автомобилей полиции — синие. К этой палитре могут добавить бирюзовые для беспилотных автомобилей и зеленые для электромобилей, например, Tesla или LiXiang.

Авторы предложения выразили уверенность, что цветовая дифференциация облегчит работу инспекторам ГИБДД. Также такое решение поможет повышению общего уровня безопасности на автомобильных дорогах в стране.

