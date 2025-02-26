Житель Мытищ выбросил в мусорку дорогую иномарку, которую хотел подарить жене

Житель Мытищ выбросил в мусорку автомобиль Porsche Macan ценой около трех миллионов рублей, потому что машина не понравилась его жене. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

У мужчины не ладились отношения с женой, и он решил сделать ей дорогой подарок к 14 февраля. Однако купленный автомобиль был после небольшого ДТП, и супруга восприняла битую машину как издевательство и отказалась принимать. Тогда раздосадованный супруг и выбросил Porsche.

Иномарка с бантом уже почти две недели стоит на свалке и стала местной достопримечательностью.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали 60-летнего иностранца, у которого нашли незадекларированное кольцо с бриллиантами стоимостью 22 миллиона рублей. Мужчина заявил, что везет украшение для помолвки с невестой, однако за неуплату таможенных платежей ему теперь грозит штраф или тюремный срок.