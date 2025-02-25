25 февраля 2025 13:39 Домодедовские таможенники задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн рублей В Домодедове таможенники нашли у пассажира из Дубая кольцо за 22 млн рублей 0 0 0 Фото: ФТС России Происшествия

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Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированное кольцо, стоимость которого составила 22 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

«Незадекларированное кольцо американского бренда Harry Winston обнаружили у 60-летнего иностранца, прибывшего из Австралии транзитом через Дубай», — уточнили в ведомстве. Инспектор остановил мужчину в «зеленом» коридоре. В ходе досмотра выяснилось, что в рюкзаке путешественника находится дорогостоящее ювелирное изделие, которое он не указал в декларации. «Мужчина пояснил, что помолвочное кольцо везет в подарок невесте и с таможенными правилами не знаком», — отметили в пресс-службе.

Фото: ФТС России

По заключению эксперта, кольцо Harry Winston, входящее в коллекцию Classic, изготовлено из платины 950 пробы и украшено шестикаратным бриллиантом овальной формы. Особенностью этого украшения являются два багетных боковых камня. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. «Жениху» грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тысяч рублей. Ранее в Сочи таможенники задержали россиянку, которая пыталась ввезти из Турции в Россию почти 1600 ювелирных изделий общей стоимостью 56 миллионов рублей. На некоторых украшениях были гравировки Cartier и Bvlgari. Женщина рассказала, что перевозила драгоценности по просьбе своей знакомой.