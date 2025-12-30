Житель Махачкалы провел себе личный лифт в квартиру

В Махачкале в многоквартирном доме один из жителей провел себе личный лифт

Один из предприимчивых жителей Махачкалы установил персональный лифт, который доставляет напрямую с улицы в квартиру на четвертом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Неординарное архитектурное решение заметили на проспекте Расула Гамзатова. Однако конструкция вызывает недовольство других жильцов из-за сотрясающего стены соседних квартир сильного грохота. Кроме того, в общий подъезд выходит скопление незащищенных электропроводов и труб.

В этом же доме другой мужчина переоборудовал кладовку в общественный санузел для сотрудников офиса. Туалет открыт для всех желающих, из-за чего вокруг дома распространился неприятный запах. Жильцы пожаловались, что дети офисных работников иногда не доходят до уборной и справляют нужду прямо в подъезде.

