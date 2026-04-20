Житель Кузбасса предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в Ижевске

Прокуратура Первомайского района Ижевска направила в суд дело о крупном мошенничестве в отношении пожилых людей. Об этом Izhlife сообщила Генеральная прокуратура России.

Обвиняемый — 19-летний житель Кемеровской области. Следствие полагает, что в октябре 2023 года он сговорился с неизвестными лицами и начал обманывать пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям и врали о финансировании незаконных формирований. Под угрозой уголовной ответственности они заставляли передавать им деньги.

В результате двое пенсионеров потеряли более 12,9 миллиона рублей. Большую часть похищенных средств мужчина передал организатору аферы. На имущество обвиняемого уже наложен арест.