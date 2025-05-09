Житель Якутии выстроил танк из фанеры и металла ко Дню Победы

Сделанный из фанеры и металла танк стал символом Дня Победы для села Намцы в Якутии. Боевую машину из подручных материалов сделал охранник местного дворца культуры Владислав Аргунов, сообщило издание «Улус Медиа».

Над созданием макета боевой машины в натуральную величину умелец вместе с помощниками трудились более месяца.

Они не только повторили контуры настоящего танка, но и предусмотрели внутренние места для экипажа из четырех человек, чтобы каждый желающий мог ощутить себя танкистом.

В беседе с журналистами Аргунов подчеркнул, что создавал воплощение памяти тех, кто сражался за Родину. Макет боевой машины стал главным символом торжественных мероприятий к 80-летию Победы, которые прошли в селе.

Житель Хабаровска воссоздал на балконе своей квартиры сцену из знаменитой фотографии «Знамя над Рейхстагом», сделанной в начале мая 1945 года. В советской военной форме мужчина развернул флаг СССР и поприветствовал проходящих под окнами участников «Бессмертного полка».