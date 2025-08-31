Житель Хабаровска тайком провел сына в аквапарк глубокой ночью

Сотрудник аквапарка Хабаровска устроил сыну тайный ночной заплыв в день рождения

Сотрудник хабаровского аквапарка «Волна» тайно провел сына на работу ночью, чтобы отметить день рождения мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал NewsKhv .

Руководство заведения провело служебное расследование, но наказывать воспользовавшегося служебным положением сотрудника не стало.

Как отметили авторы публикации, наверху отнеслись с пониманием к ситуации работника, но остальной персонал попросили устранить «слепые зоны» в работе камер видеонаблюдения.

