Житель Ельца подделал анализ для участия в СВО и потерял 2 миллиона рублей

Чтобы подписать контракт на СВО, ельчанин с гепатитом решил пойти на обман. Он попросил сдать кровь знакомого, который после украл у него два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В подмене анализов им помогала 24-летняя лаборантка больницы.

Перед тем, как подписать контракт, ельчанин оформил на знакомого доверенность. С помощью нее злоумышленники на протяжении полугода снимали со счета потерпевшего деньги, которые тот заработал за участие в боевых действиях.

Когда мужчина обнаружил пропажу средств, то решил обратиться в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подробности произошедшего выясняют следователи.

Ранее врачи рассказали, что гепатит С может долгое время протекать бессимптомно.